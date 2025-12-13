«Питтсбург» выставил защитника Дамбу с кэпхитом $ 3,75 млн на драфт отказов

31-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Дамба выставлен клубом на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В текущем сезоне хоккеист провёл 11 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-5». Его контракт с кэпхитом в $ 3,75 млн рассчитан до 30 июня 2026 года. «Пингвины» выменяли его в межсезонье из «Даллас Старз» на Владислава Колячонка, получив пик второго раунда драфта-2028.

Напомним, ранее состоялся крупный обмен между «Питтсбургом» и «Эдмонтон Ойлерз». «Пингвины» приобрели вратаря Стюарта Скиннера, защитника Бретта Кулака и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2029 года у «нефтяников» в обмен на вратаря Тристана Джерри и нападающего Сэма Пулена.