Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» выставил защитника Дамбу с кэпхитом $ 3,75 млн на драфт отказов

«Питтсбург» выставил защитника Дамбу с кэпхитом $ 3,75 млн на драфт отказов
Комментарии

31-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Дамба выставлен клубом на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В текущем сезоне хоккеист провёл 11 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-5». Его контракт с кэпхитом в $ 3,75 млн рассчитан до 30 июня 2026 года. «Пингвины» выменяли его в межсезонье из «Даллас Старз» на Владислава Колячонка, получив пик второго раунда драфта-2028.

Напомним, ранее состоялся крупный обмен между «Питтсбургом» и «Эдмонтон Ойлерз». «Пингвины» приобрели вратаря Стюарта Скиннера, защитника Бретта Кулака и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2029 года у «нефтяников» в обмен на вратаря Тристана Джерри и нападающего Сэма Пулена.

Материалы по теме
Официально
«Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android