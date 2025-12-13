Губернатор Новосибирской области оценил игру «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал игру «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Старт был неудачный. Были допущены ошибки. Не только тренерского штаба, были и управленческие ошибки. Стараемся их исправить. Ничего ещё не потеряно. Болельщики заслуживают не просто нахождения в плей-офф, но и красивой игры.

— Сохранится тренерский штаб во главе с Люзенковым?

— Мы все взрослые люди. Всё будет зависеть от игры, результата. Не теряем время, ведём разные переговоры, — передаёт слова Травникова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новосибирский клуб занимает последнее место в таблице Востока, имея в активе 26 очков.