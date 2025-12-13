«Виннипег» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 14 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Виннипеге (Канада) состоится встреча между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это вторая и заключительная игра между командами в текущей регулярке. В первой встрече сильнее оказался «Вашингтон» со счётом 4:3.

В нынешнем сезоне «Виннипег» провёл 30 встреч, в которых набрал 29 очков, клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 40 очками после 31 матча находится на второй строчке Востока.