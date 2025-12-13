Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег — Вашингтон: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

«Виннипег» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь на 14 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Виннипеге (Канада) состоится встреча между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это вторая и заключительная игра между командами в текущей регулярке. В первой встрече сильнее оказался «Вашингтон» со счётом 4:3.

В нынешнем сезоне «Виннипег» провёл 30 встреч, в которых набрал 29 очков, клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 40 очками после 31 матча находится на второй строчке Востока.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Инсайдер рассказал о предложении «Вашингтона» за Хьюза, который перешёл в «Миннесоту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android