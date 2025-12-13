Третьяк — о проведении КПК в Новосибирске: мы сделали правильный выбор

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выбор Новосибирска местом проведения Кубка Первого канала — 2025.

«Сами видите, что здесь один из лучших турниров. Здесь не только играют белорусы и казахи – наши друзья, но и детишки, следж-хоккей, 3х3. Мы побили рекорд по посещаемости. Это говорит о том, что мы сделали правильный выбор. В Новосибирске любят хоккей. Помню, в 1969 году играл за ЦСКА, был 30-градусный мороз и был полный стадион, все хотели увидеть Харламова, Фирсова и других звёзд нашего хоккея. Сегодня тут прекрасный стадион, надо сказать слова благодарности губернатору и его команде, что построили. Желаю удачи «Сибири», конечно же. Мы сегодня купаемся в этом празднике, очень важно, что сборная играет. И не только в Москве и Петербурге», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.