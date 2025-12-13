Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надеемся, Дед Мороз подарок сделает». Третьяк — о рекомендациях МОК по допуску россиян

«Надеемся, Дед Мороз подарок сделает». Третьяк — о рекомендациях МОК по допуску россиян
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

— Верите ли, что рекомендация МОК заставит чиновников ИИХФ принять решение по нашему возвращению?
— Надежда умирает последней, всегда надеемся, тем более в канун Нового года, что Дед Мороз сделает нам подарок и международная федерация повернётся к нам лицом. Чтобы наши молодые участвовали в соревнованиях, это было бы здорово, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Вячеслав Фетисов отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android