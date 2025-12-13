«Надеемся, Дед Мороз подарок сделает». Третьяк — о рекомендациях МОК по допуску россиян

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

— Верите ли, что рекомендация МОК заставит чиновников ИИХФ принять решение по нашему возвращению?

— Надежда умирает последней, всегда надеемся, тем более в канун Нового года, что Дед Мороз сделает нам подарок и международная федерация повернётся к нам лицом. Чтобы наши молодые участвовали в соревнованиях, это было бы здорово, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.