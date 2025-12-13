Скидки
«За четыре года «железного занавеса» сделала большой шаг вперёд». Карандин — о Беларуси

Комментарии

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин прокомментировал составы сборных на Кубке Первого канала — 2025.

– Что скажете о составе сборной «Россия 25»?
– Хороший сплав молодых игроков и нескольких возрастных. Средний возраст – примерно 25 лет, оптимальный для сборной.

– Что думаете о соперниках?
– У белорусов – очень приличная команда на базе минского «Динамо», и игровая, и тренерская. За эти четыре года «железного занавеса» она сделала большой шаг вперёд, видим это и по выступлениям минского клуба. В матче со сборной России белорусы покажут быстрый и открытый хоккей.

Казахстанцы приехали в более экспериментальном составе. Но нужно помнить, что в играх за сборную все стараются прыгнуть выше головы. Поэтому и Казахстан – не подарок. Наверное, постарается сыграть с нашей командой от обороны, закрыть игру, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

