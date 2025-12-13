«Решили пожалеть игроков». Третьяк — о трёх участниках вместо четырёх на КПК

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал состав участников Кубка Первого канала — 2025 в Новосибирске.

— Не было идеи пригласить на Кубок Первого канала четвёртую команду?

— Сезон экспериментальный в КХЛ, много игр, решили пожалеть игроков, поэтому сократили количество команд. На следующий год, может быть, пригласим, посмотрим, как будут развиваться события в мире. Хотели, чтобы вернулись и Финляндия, и Швеция, и США, и Канада – это всегда интересно. Не знаю, как получится, но мечты у нас такие, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.