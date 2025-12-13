Ротенберг: канадцы и американцы развивались только благодаря играм со сборной России

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта. Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет решение по допуску российских сборных в конце января.

«ИИХФ отвечает за развитие хоккея во всём мире, и с этой точки зрения сборная России обязана играть на всех чемпионатах мира и Олимпиадах. Это на их совести, бог им судья, они принимают это решение, а МОК рекомендует. Ход за международной федерацией, которая должна просто понимать не по формальному признаку, что без России хоккей катится вниз. Мы тут развиваемся и продолжим развиваться, мы ценим наше прошлое, Анатолия Тарасова, «Красную машину» и сделаем всё, чтобы наши дети развивались по лучшим методикам.

Канадцы и американцы каждый день мне звонят и спрашивают, когда вы уже вернётесь, им не с кем играть. У них упали все доходы, они развивались только благодаря играм со сборной России. Но есть определённые политические причины, есть европейские страны.

Мы хотим, конечно, играть с канадцами и американцами, мы их ждём, приглашаем их на турниры. ИИХФ не всё решает в этом мире, есть другие подходы с нашими друзьями, которые готовы провести детские турниры уже сейчас. Мы просто должны найти точки соприкосновения в плане финансов, инвестиций. Мы можем сыграть в Дубае, Турции, Москве, Новосибирске. На это ИИХФ никак не влияет», — цитирует Ротенберга ТАСС.