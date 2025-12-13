Скидки
Агент Хьюза — об обмене в «Миннесоту»: мы не гарантируем продление контракта

Комментарии

Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы защитника Куинна Хьюза, прокомментировал обмен 26-летнего хоккеиста из «Ванкувер Кэнакс» в «Миннесоту Уайлд».

«Мы не требовали обмен, но Куинн рад разрешению ситуации и с нетерпением ждёт переезда в Миннесоту, где он будет играть в плей-офф. Я чётко проговорил один момент: ни при каких обстоятельствах мы не можем гарантировать продление контракта ни с кем», – приводит слова Бриссона Sportskeeda.

За карьеру в НХЛ Куинн Хьюз набрал 432 (61+371) очка в 459 матчах. В текущем регулярном чемпионате американский защитник записал на свой счёт 23 (2+21) очка в 26 встречах.

