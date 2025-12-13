Сборная «Россия 25» одержала победу над Беларусью на Кубке Первого канала

Сегодня, 13 декабря, в Новосибирске завершился матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Беларуси. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий Роман Канцеров забил первый гол и вывел российскую команду вперёд. На 12-й минуте форвард Данил Аймурзин не смог реализовать буллит. На 27-й минуте Аймурзин удвоил преимущество россиян. На 59-й минуте Аймурзин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В концовке матча нападающий Роман Горбунов сократил отставание белорусской команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.