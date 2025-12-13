Нападающий «Молота» Максим Кицын стал лучшим снайпером в истории ВХЛ
Нападающий «Молота» Максим Кицын отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги со «Звездой» (3:2 Б) и таким образом забросил 214-ю шайбу в ВХЛ, повторив снайперский рекорд Даниила Ердакова. Как сообщает пресс-служба лиги, по дополнительным показателям Кицын вышел на первое место в топе снайперов лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Молот
Пермь
Тройка лидеров выглядит следующим образом:
1. Максим Кицын (214 шайб);
2. Даниил Ердаков (214);
3. Олег Ломако (211).
В текущем сезоне 33-летний Кицын провёл 31 матч, в котором отметился девятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего на счету Максима 522 игры в ВХЛ и 413 (212+201) очков.
