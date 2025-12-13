Овечкин показал фастфуд, который взял с собой на выездной матч с «Виннипегом»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал, какой фастфуд взял с собой на выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Встреча между командами состоится в ночь на 14 декабря и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

В телеграм-канале команды форварда появилось фото, на котором хоккеист демонстрирует сэндвич и пакет с чипсами перед отправкой команды на выезд.

«На пути в Виннипег», – говорится в подписи к фото.

В текущем сезоне 40-летний Овечкин провёл 31 игру, в которой отметился 14 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 31 матча.