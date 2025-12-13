Овечкин показал фастфуд, который взял с собой на выездной матч с «Виннипегом»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал, какой фастфуд взял с собой на выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Встреча между командами состоится в ночь на 14 декабря и начнётся в 3:00 мск.
В телеграм-канале команды форварда появилось фото, на котором хоккеист демонстрирует сэндвич и пакет с чипсами перед отправкой команды на выезд.
«На пути в Виннипег», – говорится в подписи к фото.
В текущем сезоне 40-летний Овечкин провёл 31 игру, в которой отметился 14 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.
На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 31 матча.