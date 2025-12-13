«Эти матчи стали для меня принципиальными». Сурин — об игре с Беларусью на КПК

Нападающий сборной «Россия 25» Егор Сурин прокомментировал победу над командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала.

— Как вам игра?

— Наверное, встречи с Беларусью стали для меня принципиальными. Всегда настраиваюсь на эти матчи. Мне нравится, пока международных игр нет. Это интересно, уже привыкли друг к другу. Ждал непростую игру, так и получилось – от ножа. Мы реализовали свои моменты. Хороший матч, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.