Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сурин: извинился перед Моторыгиным за упущенный «сухарь» в матче с Беларусью

Сурин: извинился перед Моторыгиным за упущенный «сухарь» в матче с Беларусью
Комментарии

Нападающий сборной «Россия 25» Егор Сурин после победы над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала заявил, что извинился перед голкипером Максимом Моторыгиным за упущенный «сухарь».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

– Похоже на игры «Локомотива» и минского «Динамо»?
– Наверное, уровень выше и профессионализма тут больше, потому что все лучшие игроки были здесь. Думаю, для болельщиков был отличный матч.

– Хотели сохранить «сухарь» Моторыгину?
– Да. Обидно, что забили в нашу смену. Потом подошёл и извинился перед ним, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.

Материалы по теме
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android