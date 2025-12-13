Сурин: извинился перед Моторыгиным за упущенный «сухарь» в матче с Беларусью

Нападающий сборной «Россия 25» Егор Сурин после победы над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала заявил, что извинился перед голкипером Максимом Моторыгиным за упущенный «сухарь».

– Похоже на игры «Локомотива» и минского «Динамо»?

– Наверное, уровень выше и профессионализма тут больше, потому что все лучшие игроки были здесь. Думаю, для болельщиков был отличный матч.

– Хотели сохранить «сухарь» Моторыгину?

– Да. Обидно, что забили в нашу смену. Потом подошёл и извинился перед ним, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.