Нападающий «России 25» Аймурзин оценил победу в матче со сборной Беларуси на КПК

Нападающий сборной «Россия 25» Данил Аймурзин высказался о победе над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала.

– Как атмосфера матча?

– Здоровская атмосфера, приятно играть. Классные болельщики, спасибо, что пришли и поддержали. С Беларусью всегда тяжело. Очень хорошо, что забили и победили. У них хорошая команда, приятно с ними играть.

– После незабитого буллита была мотивация исправиться?

– Да не знаю. Даже не помню уже этот момент, – передаёт слова Аймурзина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.