Нападающий «России 25» Аймурзин оценил победу в матче со сборной Беларуси на КПК
Нападающий сборной «Россия 25» Данил Аймурзин высказался о победе над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5) 2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5) 3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en) 3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)
– Как атмосфера матча?
– Здоровская атмосфера, приятно играть. Классные болельщики, спасибо, что пришли и поддержали. С Беларусью всегда тяжело. Очень хорошо, что забили и победили. У них хорошая команда, приятно с ними играть.
– После незабитого буллита была мотивация исправиться?
– Да не знаю. Даже не помню уже этот момент, – передаёт слова Аймурзина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.
