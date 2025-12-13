Аймурзин ответил на вопрос, ждёт ли он возвращения сборной России на чемпионат мира

Нападающий сборной «Россия 25» Данил Аймурзин после победы над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала рассказал, ждёт ли он возвращения российской команды на чемпионат мира.

– Насколько удалось сработаться в новом звене?

– В сборной всегда хорошие игроки, с ними приятно играть. Спасибо, что помогали и подсказывали.

– Ждёте возвращения сборной на ЧМ?

– Всегда классно играть с хорошими командами. Но не мне это решать, – передаёт слова Аймурзина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о снятии с молодых российских и белорусских спортсменов всех ограничений на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.