Аймурзин ответил на вопрос, ждёт ли он возвращения сборной России на чемпионат мира

Аймурзин ответил на вопрос, ждёт ли он возвращения сборной России на чемпионат мира
Нападающий сборной «Россия 25» Данил Аймурзин после победы над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала рассказал, ждёт ли он возвращения российской команды на чемпионат мира.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

– Насколько удалось сработаться в новом звене?
– В сборной всегда хорошие игроки, с ними приятно играть. Спасибо, что помогали и подсказывали.

– Ждёте возвращения сборной на ЧМ?
– Всегда классно играть с хорошими командами. Но не мне это решать, – передаёт слова Аймурзина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о снятии с молодых российских и белорусских спортсменов всех ограничений на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

