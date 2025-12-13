Главный тренер «России 25» Ротенберг прокомментировал победу над Беларусью на КПК

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг оценил победу над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хочу отметить болельщиков, все игроки окрылённые были. Их энергия дала эмоции. Была непростая игра, все игроки сборной Беларуси – лидеры клубов КХЛ. У них та же тактика, тренерский штаб, сильная команда. Пришлось поработать и в зале, и на льду. За короткое время удалось наладить взаимодействие. Ребята молодцы, они хорошие ученики. Кто пришёл первый раз, тем было непросто, особенно надо отметить вратаря – чуть не хватило до «сухаря». Спросил потом: «Кто дал бросить?» Учимся на ошибках. По ходу матча добавляли, соперник играл здорово в обороне. Хотелось забить больше.

Хочу поблагодарить, кто пришёл, СМИ, звёзд из Голливуда. Стивен Мао, например, обладатель Оскара. Таких людей в раздевалке и тут нет. Но всё впереди, есть возможности в будущем сыграть роль и получить. У вас есть эта возможность. Стивен Сигал – мой детский кумир, с отцом смотрели его фильмы, было кабельное телевидение. Это мечта – выиграть игру, а после неё чтобы пришёл Сигал. Мне бы сказали, что такое возможно, не поверил бы. Но всё возможно, мы своим трудом это заслужили. Самая важная игра – следующая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.