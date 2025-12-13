Скидки
Главный тренер «России 25» Ротенберг прокомментировал победу над Беларусью на КПК

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг оценил победу над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

«Хочу отметить болельщиков, все игроки окрылённые были. Их энергия дала эмоции. Была непростая игра, все игроки сборной Беларуси – лидеры клубов КХЛ. У них та же тактика, тренерский штаб, сильная команда. Пришлось поработать и в зале, и на льду. За короткое время удалось наладить взаимодействие. Ребята молодцы, они хорошие ученики. Кто пришёл первый раз, тем было непросто, особенно надо отметить вратаря – чуть не хватило до «сухаря». Спросил потом: «Кто дал бросить?» Учимся на ошибках. По ходу матча добавляли, соперник играл здорово в обороне. Хотелось забить больше.

Хочу поблагодарить, кто пришёл, СМИ, звёзд из Голливуда. Стивен Мао, например, обладатель Оскара. Таких людей в раздевалке и тут нет. Но всё впереди, есть возможности в будущем сыграть роль и получить. У вас есть эта возможность. Стивен Сигал – мой детский кумир, с отцом смотрели его фильмы, было кабельное телевидение. Это мечта – выиграть игру, а после неё чтобы пришёл Сигал. Мне бы сказали, что такое возможно, не поверил бы. Но всё возможно, мы своим трудом это заслужили. Самая важная игра – следующая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
