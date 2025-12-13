Скидки
«Радулов дал ему напутствие». Ротенберг — об игре Аймурзина

Комментарии

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался об игре нападающего Данила Аймурзина в матче с Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

— Аймурзин в ярославской тройке был как влитой. Почему он выступил в роли Радулова?
— Радулов дал ему и всем остальным напутствие. Мы всегда привлекаем всех наших великих игроков. По таланту Аймурзина вопросов нет. Он один из самых талантливых игроков поколения. У него большое будущее, главное — работать. Он имеет возможности стать одним из лучших в мире. У нас все такие, мы собрали лучших. Все клубы хочу поблагодарить, кто отпустил своих игроков, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

