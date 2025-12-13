Скидки
Ротенберг — об отсутствии в сборной Ткачёва: мы работаем на перспективу

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг объяснил, почему в составе сборной на Кубок Первого канала отсутствует нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв.

— Почему нет Ткачёва?
— Мы работаем на перспективу, он хороший креативный игрок. Не можем сделать заявку на 100 человек. Есть много игроков, которые заслужили бы вызов, но заявка на 20 человек. Главное, чтобы все всегда старались, сегодня мы это увидели. «Динамо» Минск — лидер КХЛ. На сегодняшний день мы выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. При всём уважении к тем, с кем они играют в клубе, Сафонов им не помешал, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

