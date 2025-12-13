Скидки
Хоккей

Ротенберг — о Радулове: «Оскар» можно выиграть в любом возрасте, Олимпиаду — также

Комментарии

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что 39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов ещё может сыграть на Олимпиаде, несмотря на возраст.

— На какой Олимпиаде мог сыграть Радулов, если ему 39?
— Если Радулов является лучшим игроком КХЛ, мы не смотрим в паспорт. В раздевалку заходил обладатель «Оскара», его можно выиграть в любом возрасте, у нас так же. Не смотрим в паспорт, Радулов – лучший игрок. Мы знаем, как он разрывал, выигрывал чемпионаты мира, у него уважительная причина отсутствия, не буду говорить. Вижу его часто, его сын играет у нас в «Красной Машине-Юниор». Он любит хоккей и хотел быть здесь. Александр помог нам выиграть, дал напутствие, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

