Более 11 тыс. зрителей посетили матч «Россия 25» — Беларусь на Кубке Первого канала

Матч между сборными «Россия 25» и Беларуси на Кубке Первого канала посетили 11 650 зрителей, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в телеграм-канале. Встреча проходила на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и завершилась победой россиян со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе сборной «Россия 25» отметились Роман Канцеров и Данил Аймурзин. За национальную команду Беларуси отличился Роман Горбунов.

Отметим, турнир впервые проходит в Новосибирске. Ранее белорусы обыграли сборную Казахстана со счётом 4:1. В воскресенье, 14 декабря, казахстанская команда сыграет с российской сборной.