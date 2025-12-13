Скидки
Более 11 тыс. зрителей посетили матч «Россия 25» — Беларусь на Кубке Первого канала

Матч между сборными «Россия 25» и Беларуси на Кубке Первого канала посетили 11 650 зрителей, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в телеграм-канале. Встреча проходила на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и завершилась победой россиян со счётом 3:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе сборной «Россия 25» отметились Роман Канцеров и Данил Аймурзин. За национальную команду Беларуси отличился Роман Горбунов.

Отметим, турнир впервые проходит в Новосибирске. Ранее белорусы обыграли сборную Казахстана со счётом 4:1. В воскресенье, 14 декабря, казахстанская команда сыграет с российской сборной.

