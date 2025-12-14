Скидки
Борна Рендулич: силовая игра — это круто, но новых легионеров в КХЛ сразу штрафуют

Борна Рендулич: силовая игра — это круто, но новых легионеров в КХЛ сразу штрафуют
Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич заявил, что любит силовую игру, но в КХЛ новых легионеров за это сразу штрафуют, после чего они уже не решаются вести такую игру.

«Я сегодня уйду потрясённый, потому что кто-то помнит события ушедшей декады и разделяет моё мнение. Как по мне, силовая игра — это очень круто, и приехавшие из Канады или США ребята, которые настроены на этот лад, один-два раза штрафуются в КХЛ, а потом не понимают, бомбить им соперника в борт или нет, потому что судьи рассматривают даже какие-то пустые эпизоды», — сказал Борна Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем можно прочитать на «Чемпионате» в 12:00 мск.

