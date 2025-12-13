Директор «Металлурга» — о Fan ID в КХЛ: хоккейные болельщики поспокойнее футбольных

Спортивный директор «Металлурга», чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Бирюков выразил мнение, что введение Fan ID на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — это лишняя мера.

«Думаю, это лишнее. Хоккейные болельщики поспокойнее, чем футбольные. У нас каких-то серьёзных, глобальных инцидентов на трибунах не было. Считаю, что для КХЛ Fan ID — лишнее», — приводит слова Бирюкова Legalbet.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил о планах по расширению применения системы карты болельщика в футболе и внедрению системы в других видах спорта с высокой посещаемостью. Министр отметил, что на данный момент хоккей не является следующим в очереди на введение Fan ID.