Борна Рендулич: будет странно, если не выберу Кузнецова звездой в КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич назвал форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова самой большой звездой в КХЛ.

— Ты перечисляешь Лемье, Гретцки. Фамилии как по словарю, будто про космос говорим, и первый в голову Гагарин приходит.

— А что поделать, если это легенды, которые установили определённый статус такому спорту, как хоккей? А ты хочешь послушать про нынешних звёздочек?

— А что мы всё НХЛ, давай русских в КХЛ.

— Ох, будет странно, если не назову Кузнецова. Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в этой лиге, — сказал Борна Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

