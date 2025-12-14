Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борна Рендулич: будет странно, если не выберу Кузнецова звездой в КХЛ

Борна Рендулич: будет странно, если не выберу Кузнецова звездой в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич назвал форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова самой большой звездой в КХЛ.

— Ты перечисляешь Лемье, Гретцки. Фамилии как по словарю, будто про космос говорим, и первый в голову Гагарин приходит.
— А что поделать, если это легенды, которые установили определённый статус такому спорту, как хоккей? А ты хочешь послушать про нынешних звёздочек?

— А что мы всё НХЛ, давай русских в КХЛ.
— Ох, будет странно, если не назову Кузнецова. Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в этой лиге, — сказал Борна Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем можно почитать на «Чемпионате» в 12:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android