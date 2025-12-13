Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Было очень много брака». Квартальнов — о поражении Беларуси от «России 25» на КПК

«Было очень много брака». Квартальнов — о поражении Беларуси от «России 25» на КПК
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с командой «Россия 25» (1:3) на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

«Лучший сегодня был Иван Кульбаков, держал нас в игре. Нападающие чуть-чуть сегодня не помогли: мало создавали, мы хотели сыграть по-другому, побыстрее. Но брака было очень много, много потерь. Проиграли в борьбе и в движении – это, наверное, и предрешило всё», — приводит слова Квартальнова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Ранее белорусская национальная команда одержала победу над сборной Казахстана со счётом 4:1. В воскресенье, 14 декабря, «Россия 25» сыграет с казахстанской командой.

Материалы по теме
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android