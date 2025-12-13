«Было очень много брака». Квартальнов — о поражении Беларуси от «России 25» на КПК
Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с командой «Россия 25» (1:3) на Кубке Первого канала.
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5) 2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5) 3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en) 3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)
«Лучший сегодня был Иван Кульбаков, держал нас в игре. Нападающие чуть-чуть сегодня не помогли: мало создавали, мы хотели сыграть по-другому, побыстрее. Но брака было очень много, много потерь. Проиграли в борьбе и в движении – это, наверное, и предрешило всё», — приводит слова Квартальнова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
Ранее белорусская национальная команда одержала победу над сборной Казахстана со счётом 4:1. В воскресенье, 14 декабря, «Россия 25» сыграет с казахстанской командой.
