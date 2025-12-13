«Было очень много брака». Квартальнов — о поражении Беларуси от «России 25» на КПК

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с командой «Россия 25» (1:3) на Кубке Первого канала.

«Лучший сегодня был Иван Кульбаков, держал нас в игре. Нападающие чуть-чуть сегодня не помогли: мало создавали, мы хотели сыграть по-другому, побыстрее. Но брака было очень много, много потерь. Проиграли в борьбе и в движении – это, наверное, и предрешило всё», — приводит слова Квартальнова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Ранее белорусская национальная команда одержала победу над сборной Казахстана со счётом 4:1. В воскресенье, 14 декабря, «Россия 25» сыграет с казахстанской командой.