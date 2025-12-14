Скидки
Рендулич: в Европе тяжело со спонсорством хоккея, в Хорватии 500 игроков на всю страну

Хорватский нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич заявил, что в Хорватии очень плохая ситуация со спонсорством хоккея.

— Со мной в Риге в параллельном классе учился сын Леонида Тамбиева, тренера «Адмирала» (на момент интервью он ещё возглавлял клуб. — Прим. «Чемпионата»). И знаю, что тяжело учиться в школе, будучи хоккеистом.
— Я бы никогда не подумал, удивительно. И правда действует правило трёх рукопожатий – обязательно найдёшь кого-то знакомого среди незнакомых. По поводу школы я вообще махну рукой, потому что я туда не ходил и если бы посещал её по всем правилам, то либо помер бы от нагрузок, либо не стал бы профессиональным хоккеистом.

Слушай, если ты из Риги, то тебе ли не знать, как мало существует хорватских хоккеистов, нас вообще наверное штук 500 хоккеистов на всю страну. В Латвии хоть сборная есть, игроки и в НХЛ, и раньше в КХЛ играли, хотя, я думаю, ситуация со спонсорством такая же, как у нас, – денег на хоккей нет в бюджете, — сказал Борна Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем можно почитать на «Чемпионате»:
«Какой от меня хет-трик, я уже старый». Яркое интервью с единственным хорватом в КХЛ
