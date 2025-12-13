Форвард минского «Динамо» Бориков: международная пауза сейчас пошла нам на руку

Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков высказался об итогах первой половины сезона для команды и уникальности сезона для игроков клуба.

«Мы закончили первую часть регулярки с положительным результатом и на максимально высоком месте – это не может не радовать. Международная пауза сейчас пошла на руку, немножко перезагрузились в сборной.

У нас меняется отношение. Мы с каждым годом становимся всё лучше, у нас сейчас, можно сказать, очень сильная команда, которая идёт за максимальным результатом – это есть у всех в головах. У нас желания максимальные, идём матч за матчем и стараемся побеждать в каждой встрече», — приводит слова Борикова сайт Федерации хоккея Беларуси.