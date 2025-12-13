Скидки
Игрок команды Беларуси Бориков: сборная – это всегда приятно, со всеми хотел увидеться

Нападающий сборной Беларуси Егор Бориков рассказал об игроках, с которыми ждал встречи в расположении национальной команды.

«Сборная – это всегда приятно. На самом деле, со всеми хотел увидеться. Когда мы друг с другом играем, на льду могут произойти какие-нибудь словесные перепалки. И потом сидишь, вспоминаешь в раздевалке и хихикаешь. Конечно, с Горби [Роман Горбунов] очень хотел встретиться. Это очень весёлый парень, по нему, может быть, соскучились все. Хочется с его шуток посмеяться», — приводит слова Борикова сайт Федерации хоккея Беларуси.

Ранее белорусская команда одержала победу над сборной Казахстана со счётом 4:1 на Кубке Первого канала и проиграла «России 25» (1:3).

