«Ак Барс» рассматривает варианты обмена Михаила Бердина

Казанский «Ак Барс» готов к предложениям по обмену вратаря Михаила Бердина. Как стало известно «Чемпионату», трансфер будет возможен в случае взаимной заинтересованности другого клуба и самого игрока в переходе в эту команду.

В Казани недовольны выступлениями Бердина на старте сезона, он тренируется уже несколько недель вне основного состава. В клубе рассматривают возможность как активнее использовать Максима Арефьева в качестве второго вратаря, так и приобрести другого голкипера вместо Михаила в пару к Тимуру Билялову.

При этом на текущий момент конкретных вариантов возможной сделки не просматривается, существует вероятность, что вратарь так и останется до конца сезона в «Ак Барсе».