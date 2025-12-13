Третьяк оценил игру сборной «Россия 25» в матче с Беларусью на КПК
Поделиться
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ему понравились игра сборной «Россия 25» в матче с командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5) 2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5) 3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en) 3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)
«Ребята продемонстрировали профессиональный подход к делу — действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро — в атаке. У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 декабря 2025
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:38
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:58
-
18:36
-
18:12
-
17:47
-
17:42
-
17:37
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
16:42
-
16:14
-
15:45
-
15:19
-
15:17
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:36
-
14:13
-
13:49
-
13:40
-
13:17
-
13:14