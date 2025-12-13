Третьяк оценил игру сборной «Россия 25» в матче с Беларусью на КПК

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ему понравились игра сборной «Россия 25» в матче с командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала.

«Ребята продемонстрировали профессиональный подход к делу — действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро — в атаке. У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся», — приводит слова Третьяка ТАСС.