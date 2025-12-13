Скидки
Третьяк оценил игру сборной «Россия 25» в матче с Беларусью на КПК

Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ему понравились игра сборной «Россия 25» в матче с командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

«Ребята продемонстрировали профессиональный подход к делу — действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро — в атаке. У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Комментарии
