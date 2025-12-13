«Пришло время что-то изменить». Генменеджер «Эдмонтона» — о приобретении Тристана Джерри

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн прокомментировал переход вратаря Тристана Джерри из «Питтсбург Пингвинз».

«Мы много работали над этой позицией. Тристан демонстрировал очень стабильную игру вплоть до прошлого сезона, поэтому мы рассматривали этот вариант и хотели посмотреть, как он начнёт этот год. Очень внимательно следили за ним и были впечатлены его игрой на протяжении всей карьеры. Думаю, он показал себя очень надёжным вратарём. По многим показателям, которые мы отслеживаем, он очень хорошо себя показывает на большой выборке.

Почувствовал, что пришло время что-то изменить. Это не столько комментарий по поводу Стюарта Скиннера, сколько, возможно, время для свежей крови. Теперь у нас есть вратарь на следующие три похода в плей-офф – это важно. Если всё это сложить, дело было не просто в паре игр здесь или там. Речь шла о целой карьере и о том, что он будет с нами ещё три года», – приводит слова Боумэна пресс-служба «Эдмонтона».