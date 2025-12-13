Российский форвард «Вашингтона» Богдан Тринеев дебютирует в НХЛ в игре с «Виннипегом»

Российский нападающий Богдан Тринеев дебютирует в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» в предстоящем матче с «Виннипег Джетс». Об этом сообщает журналистка Бэйли Джонсон в социальной сети Х. Встреча между командами состоится в ночь на 14 декабря и начнётся в 3:00 мск.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши». «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.