Российский форвард «Вашингтона» Богдан Тринеев дебютирует в НХЛ в игре с «Виннипегом»
Российский нападающий Богдан Тринеев дебютирует в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» в предстоящем матче с «Виннипег Джетс». Об этом сообщает журналистка Бэйли Джонсон в социальной сети Х. Встреча между командами состоится в ночь на 14 декабря и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши». «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.
