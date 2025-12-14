Скидки
Борна Рендулич: в Питере темно, но есть куда сходить. В Финляндии просто темно

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич высказался о жизни в Санкт-Петербурге и вспомнил времена, когда играл в Финляндии.

— Я знаю, что для славянина тяжело жить в такой стране, как Финляндия. Ты ведь южнославянин?
— Что за балтийские мотивы? (Смеётся.) Ну да, с едой, транспортом и если хочешь купить на ужин вино — будут проблемы с финансами и временем. Да, всё дорого, но, чёрт возьми, мне было чуть больше двадцати лет, и это не играло никакой роли. Я сейчас и я тогда – это вообще два разных Борны. Мне тогда было вообще по барабану, я хотел зарабатывать деньги, помогать моим родителям, и плевать на какие-то «комфорты». Берёшь и играешь в хоккей, всё!

А так типичная погода как в Санкт-Петербурге: постоянно темно, дождь или ещё какая-то субстанция сыплется с неба, разве что не такие строгие правила для горожан и есть куда сходить, красиво. Раз мы так о Финляндии разговорились, то могу назвать того, с кем играл тогда, – Йоэль Армиа. А он представляет «Кингз» в НХЛ. Вот какая бывает дорога из Финляндии для игрока. А Юусе Сарос? Играет за «Нэшвилл». Да даже Эса Линделль, — сказал Борна Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем можно почитать на «Чемпионате»:
«Какой от меня хет-трик, я уже старый». Яркое интервью с единственным хорватом в КХЛ
Эксклюзив
«Какой от меня хет-трик, я уже старый». Яркое интервью с единственным хорватом в КХЛ
