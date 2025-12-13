ФХР показала раздевалку сборной «Россия 25» после победы над Беларусью на КПК
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала видео из раздевалки сборной «Россия 25» после победы над командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала. Хоккеистов посетили президент ФХР Владислав Третьяк, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал вместе с продюсером и актёром Стивеном Мао.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5) 2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5) 3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en) 3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)
Права на видео принадлежат ФХР. Посмотреть видео можно в группе «Хоккей России» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.
