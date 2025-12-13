Скидки
ФХР показала раздевалку сборной «Россия 25» после победы над Беларусью на КПК

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала видео из раздевалки сборной «Россия 25» после победы над командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала. Хоккеистов посетили президент ФХР Владислав Третьяк, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал вместе с продюсером и актёром Стивеном Мао.

13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Канцеров – 13:24 (5x5)     2:0 Аймурзин (Сурин, Абросимов) – 26:42 (5x5)     3:0 Аймурзин (Лямкин, Конюшков) – 58:19 (en)     3:1 Горбунов (Кузнецов, Белевич) – 59:27 (5x5)    

Права на видео принадлежат ФХР. Посмотреть видео можно в группе «Хоккей России» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.

