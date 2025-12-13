ФХР показала раздевалку сборной «Россия 25» после победы над Беларусью на КПК

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала видео из раздевалки сборной «Россия 25» после победы над командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала. Хоккеистов посетили президент ФХР Владислав Третьяк, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал вместе с продюсером и актёром Стивеном Мао.

Права на видео принадлежат ФХР. Посмотреть видео можно в группе «Хоккей России» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.