Хоккей

Генменеджер «Питтсбурга» — о переходе Скиннера: мы дадим ему возможность проявить себя

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас прокомментировал переход в команду вратаря Стюарта Скиннера. Голкипер пополнил состав «пингвинов» в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз».

«Местный парень играл за команду и каждый год стремился выиграть Кубок Стэнли. Не думаю, что в лиге много вратарей, которые выдерживали такое давление. Он справлялся очень хорошо, дойдя до финала два года подряд.

Всё зависит от Стюарта, тренера вратарей, нашего тренерского штаба и всей команды. Нужно поддержать его, помочь адаптироваться и хорошо играть. Мы дадим ему наилучшую возможность проявить себя. И это важный год для него», – приводит слова Дубаса сайт «Питтсбурга».

