«Оценка будет высокой». Третьяк высказался об игре вратаря «России 25» Моторыгина на КПК

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру дебютировавшего на Кубке Первого канала вратаря сборной «Россия 25» Максима Моторыгина. Голкипер сыграл в матче с командой Беларуси, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

«Оценка будет высокой. Максим молодец, в дебютной игре за сборную действовал уверенно, надёжно, выручал команду во время опасных атак соперника. Было видно, что наш голкипер очень хочет сыграть «на ноль». Конечно, пропускать в самой концовке ему не хотелось. Но сильно расстраиваться из-за этого не стоит. Я тоже в своём первом матче за национальную сборную всё-таки пропустил одну шайбу, зато команда уверенно победила. И тут тоже всё закончилось успешно. Конечно, Моторыгин заслужил приз лучшему игроку встречи. Как, кстати, и белорусский вратарь. Кульбаков был лучшим в составе своей сборной», — приводит слова Третьяка ТАСС.