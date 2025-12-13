Капитан сборной Беларуси Стась прокомментировал поражение от «России 25» на КПК

Капитан сборной Беларуси Андрей Стась подвёл итоги матча со сборной «Россия 25» (1:3) на Кубке Первого канала и высказался о потенциальном возвращении на международную арену.

– Было понятно, что хозяева турнира с первых минут побегут вперёд, что они, собственно говоря, и сделали. Мы старались как-то навязать свою игру. Не всё получалось. Но считаю, были моментики, которые мы могли реализовать, и, скажем, перевернуть встречу.

– По игре казалось, что едва ли не каждый отскок не в вашу пользу, чего-то не хватало постоянно.

– Можно и так сказать. Может, это так домашний лёд помогает. Не знаю. Вчера была игра с Казахстаном, ребята немножко были выхолощены. В целом, надо немного времени, наверное, чтобы проанализировать, что пошло не так. И идти дальше.

– Каким получился турнир в целом?

– Скоротечный турнир, всего два матча. Но это больше был праздник хоккея. Наши дети приехали из Новополоцка, думаю, запомнят это на всю жизнь, очень круто для них. При полных трибунах они участвовали в мастер-классе – упражнения, игры, пообщались с другими сверстниками, со взрослыми знаменитыми хоккеистами. Для них это будет запоминающаяся история.

– Если вернуться к игре, показалось, во втором периоде у соперника было много шансов на контратаках, когда наши защитники подключались в атаку. Так ли это?

– Мы проигрывали, надо было что-то менять, надо было действовать лучше в атаке. Когда проигрываешь, идёшь в атаку, защитники подключаются, где-то остаются дыры. Поэтому, контратаки – это нормально.

– На что способна сборная Беларуси в своём сильнейшем составе на международных турнирах?

– Мы можем говорить что угодно, но пока не попробуем – не узнаем. Надеюсь, в скором времени разрешат Беларуси и России выступать на международной арене, у нас очень хорошие молодые пацаны, которые заслуживают показать себя на международном уровне.

– Как прокомментируешь свежие новости от МОК?

– Здорово. Лёд тронулся в правильном направлении. Надеюсь, скорее всё это начнёт двигаться. Возможно, на следующий год, имею в виду сезон-2026/2027, — приводит слова Стася Sport5.by.