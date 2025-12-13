Скидки
Голкипер Тристан Джерри может дебютировать за «Эдмонтон» в матче с «Торонто»

Голкипер Тристан Джерри может провести первый матч за «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба лиги. Игра состоится в ночь на 14 декабря и начнётся в 3:00 мск. Напомним, 12 декабря «нефтяники» выменяли 30-летнего вратаря у «Питтсбург Пингвинз».

В результате сделки «Пингвинз» получили голкипера Стюарта Скиннера, а также защитника Бретта Кулака и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2029 года.

Джерри 30 лет. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в «Питтсбурге», записав в свой актив 315 матчей и 163 победы. В этом сезоне на его счету 14 игр, девять из которых завершились победой.

«Пришло время что-то изменить». Генменеджер «Эдмонтона» — о приобретении Тристана Джерри
