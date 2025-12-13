Голкипер Тристан Джерри может дебютировать за «Эдмонтон» в матче с «Торонто»
Голкипер Тристан Джерри может провести первый матч за «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба лиги. Игра состоится в ночь на 14 декабря и начнётся в 3:00 мск. Напомним, 12 декабря «нефтяники» выменяли 30-летнего вратаря у «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В результате сделки «Пингвинз» получили голкипера Стюарта Скиннера, а также защитника Бретта Кулака и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2029 года.
Джерри 30 лет. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в «Питтсбурге», записав в свой актив 315 матчей и 163 победы. В этом сезоне на его счету 14 игр, девять из которых завершились победой.
