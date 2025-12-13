«Нью-Джерси» без Грицюка уверенно обыграл «Анахайм»
Сегодня, 13 декабря в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кендрик Николсон», одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Карлссон) – 13:18 1:1 Ноэсен (Ламмикко, Братт) – 16:09 2:1 Коттер (Ламмикко, Ноэсен) – 25:52 3:1 Гласс (Палат, Уайт) – 37:04 4:1 Браун (Палат) – 58:00
В составе «Дэвилз» отличились Стефан Ноэсен, Пол Коттер, Коди Гласс и Коннор Браун. Единственную шайбу «Дакс» на свой счёт записал Трой Терри.
Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк пропускал эту встречу из-за травмы, по такой же причине отсутствовал Евгений Дадонов.
В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Ванкувер Кэнакс» 14 декабря, «Анахайм» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в ночь на 16 декабря.
