«Нью-Джерси» без Грицюка уверенно обыграл «Анахайм»

Сегодня, 13 декабря в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кендрик Николсон», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе «Дэвилз» отличились Стефан Ноэсен, Пол Коттер, Коди Гласс и Коннор Браун. Единственную шайбу «Дакс» на свой счёт записал Трой Терри.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк пропускал эту встречу из-за травмы, по такой же причине отсутствовал Евгений Дадонов.

В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Ванкувер Кэнакс» 14 декабря, «Анахайм» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в ночь на 16 декабря.