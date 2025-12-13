«Все спорные моменты не в нашу пользу». Пинчук — о матче сборной Беларуси с «Россией 25»

Нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук прокомментировал поражение от сборной «Россия 25» (1:3) на Кубке Первого канала.

– Что сказать? Старались забить, где-то не получалось, пытались найти какие-то преимущества, пробовать зарабатывать удаления или убежать, то во вне игры залезали, то не получалось забить.

– Такое ощущение, что это был матч из разряда таких, когда всё идёт не по плану.

– Можно и так сказать, но, как говорит тренерский штаб, нужно переламывать и такие ситуации, стараться забивать. Игра могла сложиться по-другому.

– Когда так много попадаешь во «вне игры», как хоккеисты чувствуют себя эмоционально?

– Конечно, это всё подбивало, все спорные моменты были не в нашу пользу.

– Во втором периоде было много моментов, когда соперники убегали в контратаки. Откуда возникали эти моменты?

– Нам надо было забивать. Больше атак проводить. За счёт этого получали контрнаступления.

– Что вообще скажешь по итогам турнира?

– Короткий турнир, первая игра прошла нормально, а второй матч уже на следующий день. Может, поэтому что-то не получалось. У меня были моменты, где-то пытался создать шансы для команды. Работаем, продолжаем сезон дальше.

– На матчах Кубка Первого канала были скауты, которые представляют интересы клубов НХЛ. Ты обращаешь внимание на это?

– Я просто играю в хоккей, мне нравится добиваться результата. Пусть другие люди оценивают мою работу, — приводит слова Пинчука Sport5.by.