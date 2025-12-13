«Все спорные моменты не в нашу пользу». Пинчук — о матче сборной Беларуси с «Россией 25»

Нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук прокомментировал поражение от сборной «Россия 25» (1:3) на Кубке Первого канала.
– Что сказать? Старались забить, где-то не получалось, пытались найти какие-то преимущества, пробовать зарабатывать удаления или убежать, то во вне игры залезали, то не получалось забить.
– Такое ощущение, что это был матч из разряда таких, когда всё идёт не по плану.
– Можно и так сказать, но, как говорит тренерский штаб, нужно переламывать и такие ситуации, стараться забивать. Игра могла сложиться по-другому.
– Когда так много попадаешь во «вне игры», как хоккеисты чувствуют себя эмоционально?
– Конечно, это всё подбивало, все спорные моменты были не в нашу пользу.
– Во втором периоде было много моментов, когда соперники убегали в контратаки. Откуда возникали эти моменты?
– Нам надо было забивать. Больше атак проводить. За счёт этого получали контрнаступления.
– Что вообще скажешь по итогам турнира?
– Короткий турнир, первая игра прошла нормально, а второй матч уже на следующий день. Может, поэтому что-то не получалось. У меня были моменты, где-то пытался создать шансы для команды. Работаем, продолжаем сезон дальше.
– На матчах Кубка Первого канала были скауты, которые представляют интересы клубов НХЛ. Ты обращаешь внимание на это?
– Я просто играю в хоккей, мне нравится добиваться результата. Пусть другие люди оценивают мою работу, — приводит слова Пинчука Sport5.by.