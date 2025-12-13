Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кубок Первого канала по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 13 декабря 2025

Кубок Первого канала по хоккею 2025 года: результаты на 13 декабря, календарь, таблица
Комментарии

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 13 декабря, состоялся один матч между сборными «Россия 25» и Беларуси. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Кубка Первого канала по хоккею на 13 декабря:

«Россия 25» — Беларусь — 3:1.

Ранее сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счётом 4:1.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира. Отметим, что Кубок Первого канала впервые проходит в Новосибирске.

Календарь Кубка Первого канала
Таблица Кубка Первого канала
Материалы по теме
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android