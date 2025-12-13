Кубок Первого канала по хоккею 2025 года: результаты на 13 декабря, календарь, таблица

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 13 декабря, состоялся один матч между сборными «Россия 25» и Беларуси. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Кубка Первого канала по хоккею на 13 декабря:

«Россия 25» — Беларусь — 3:1.

Ранее сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счётом 4:1.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира. Отметим, что Кубок Первого канала впервые проходит в Новосибирске.