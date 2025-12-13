Результаты матчей ВХЛ на 13 декабря 2025 года

Сегодня, 13 декабря, состоялись девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 13 декабря 2025 года:

«Металлург» Нк – «Динамо» СПб — 4:2;

«Омские Крылья» – «Кристалл» — 2:1;

«Звезда» – «Молот» — 2:3 Б;

«Торпедо-Горький» – «Ижсталь» — 1:0;

«Сокол» – СКА-ВМФ — 0:3;

«Зауралье» – «Дизель» — 1:3;

«Рубин» – «Рязань-ВДВ» — 3:4;

«Югра» – АКМ — 4:3 ОТ;

«Химик» – «Олимпия» — 3:4 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 55 очков в 33 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).