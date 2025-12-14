«Миннесота» вырвала победу у «Оттавы», забив на последней минуте

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). «Миннесота Уайлд» одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

В составе хозяев отличились Тайлер Питлик, Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. За «Оттаву» забили Тим Штюцле и Дилан Козенс. Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров отметился результативной передачей.

«Миннесота Уайлд» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 41 очко за 32 матча. «Оттава Сенаторз» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 32 очка за 31 игру.