Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Оттава Сенаторз, результат матча 13 декабря 2025, счет 3:2, НХЛ 2025-2026

«Миннесота» вырвала победу у «Оттавы», забив на последней минуте
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США). «Миннесота Уайлд» одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Питлик (Сперджен, Штурм) – 23:54     2:0 Хартман (Юханссон, Юров) – 36:02 (pp)     2:1 Штюцле (Козенс, Батерсон) – 39:37 (pp)     2:2 Козенс (Ткачук, Штюцле) – 45:45 (pp)     3:2 Эрикссон Эк (Юханссон) – 59:36    

В составе хозяев отличились Тайлер Питлик, Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. За «Оттаву» забили Тим Штюцле и Дилан Козенс. Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров отметился результативной передачей.

«Миннесота Уайлд» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 41 очко за 32 матча. «Оттава Сенаторз» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 32 очка за 31 игру.

