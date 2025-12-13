Результаты матчей МХЛ на 13 декабря 2025 года

Сегодня, 13 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 13 декабря 2025 года:

«Ирбис» – «Мамонты Югры» — 3:1;

«Алмаз» – МХК «Динамо» СПб — 5:2;

МХК «Молот» – «Белые Медведи» — 0:5;

«Реактор» – «Сибирские Снайперы» — 1:3;

ХК «Капитан» – МХК «Спартак MAX» — 2:4;

«Локо» – СКА-1946 — 2:3 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.