Питтсбург Пингвинз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 14 декабря 2025, счёт 5:6 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сан-Хосе» отыгрался с 1:5 и победил «Питтсбург» в овертайме. У Аскарова — 38 сейвов
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 6:5 по итогам овертайма. По ходу третьего периода пингвины вели в счёте со счётом 5:1, но гостям удалось перевернуть встречу и уйти в дополнительное время.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг) – 10:27     1:1 Кросби – 12:41 (pp)     2:1 Макгроарти (Киндел, Летанг) – 20:19     3:1 Хейз (Аччари, Дьюар) – 29:42     4:1 Раст (Кросби, Манта) – 39:53 (pp)     5:1 Манта (Раст, Карлссон) – 45:25 (pp)     5:2 Клингберг (Тоффоли, Эклунд) – 47:33 (pp)     5:3 Эклунд (Веннберг, Годетт) – 54:19     5:4 Селебрини (Тоффоли, Граф) – 57:33     5:5 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 58:22     5:6 Клингберг (Селебрини, Граф) – 62:57    

В составе победителей голами отличились Тайлер Тоффоли (2+2), Йон Клингберг (дубль), Вильям Эклунд (1+1), Маклин Селебрини (1+1). Александер Веннберг завершил встречу с хет-триком из голевых передач. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, а вратарь Ярослав Аскаров совершил 38 сейвов.

У хозяев забивали Сидни Кросби (1+1), Рутгер Макгроарти, Кевин Хейз, Брайан Раст (1+1) и Энтони Манта (1+1).

«Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с «Юта Мамонт» 14 декабря. «Сан-Хосе» 17 декабря начнёт серию игр на своём льду и сыграет с «Калгари Флэймз».

