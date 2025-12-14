«Сан-Хосе» отыгрался с 1:5 и победил «Питтсбург» в овертайме. У Аскарова — 38 сейвов

В ночь с 13 на 14 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 6:5 по итогам овертайма. По ходу третьего периода пингвины вели в счёте со счётом 5:1, но гостям удалось перевернуть встречу и уйти в дополнительное время.
В составе победителей голами отличились Тайлер Тоффоли (2+2), Йон Клингберг (дубль), Вильям Эклунд (1+1), Маклин Селебрини (1+1). Александер Веннберг завершил встречу с хет-триком из голевых передач. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, а вратарь Ярослав Аскаров совершил 38 сейвов.
У хозяев забивали Сидни Кросби (1+1), Рутгер Макгроарти, Кевин Хейз, Брайан Раст (1+1) и Энтони Манта (1+1).
«Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с «Юта Мамонт» 14 декабря. «Сан-Хосе» 17 декабря начнёт серию игр на своём льду и сыграет с «Калгари Флэймз».
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
- 14 декабря 2025
-
01:51
-
00:50
- 13 декабря 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:48
-
22:28
-
22:08
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:38
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:58
-
18:36
-
18:12
-
17:47
-
17:42
-
17:37
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
16:42
-
16:14
-
15:45