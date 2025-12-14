«Сан-Хосе» отыгрался с 1:5 и победил «Питтсбург» в овертайме. У Аскарова — 38 сейвов

В ночь с 13 на 14 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 6:5 по итогам овертайма. По ходу третьего периода пингвины вели в счёте со счётом 5:1, но гостям удалось перевернуть встречу и уйти в дополнительное время.

В составе победителей голами отличились Тайлер Тоффоли (2+2), Йон Клингберг (дубль), Вильям Эклунд (1+1), Маклин Селебрини (1+1). Александер Веннберг завершил встречу с хет-триком из голевых передач. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, а вратарь Ярослав Аскаров совершил 38 сейвов.

У хозяев забивали Сидни Кросби (1+1), Рутгер Макгроарти, Кевин Хейз, Брайан Раст (1+1) и Энтони Манта (1+1).

«Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с «Юта Мамонт» 14 декабря. «Сан-Хосе» 17 декабря начнёт серию игр на своём льду и сыграет с «Калгари Флэймз».

