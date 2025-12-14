Кросби сократил отставание от результата Овечкина по набранным очкам в большинстве в НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 600-е очко в большинстве и сократил отставание от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (610) по этому показателю.

Овечкин занимает 11-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков в большинстве. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (890).

Кросби забил гол и сделал результативную передачу при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 15 результативных передач при коэффициенте полезности «-5».