Хоккей

Кросби сократил отставание от результата Овечкина по набранным очкам в большинстве в НХЛ

Комментарии

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 600-е очко в большинстве и сократил отставание от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (610) по этому показателю.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг) – 10:27     1:1 Кросби – 12:41 (pp)     2:1 Макгроарти (Киндел, Летанг) – 20:19     3:1 Хейз (Аччари, Дьюар) – 29:42     4:1 Раст (Кросби, Манта) – 39:53 (pp)     5:1 Манта (Раст, Карлссон) – 45:25 (pp)     5:2 Клингберг (Тоффоли, Эклунд) – 47:33 (pp)     5:3 Эклунд (Веннберг, Годетт) – 54:19     5:4 Селебрини (Тоффоли, Граф) – 57:33     5:5 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 58:22     5:6 Клингберг (Селебрини, Граф) – 62:57    

Овечкин занимает 11-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков в большинстве. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (890).

Кросби забил гол и сделал результативную передачу при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 15 результативных передач при коэффициенте полезности «-5».

