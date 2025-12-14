«Айлендерс» обыграли «Тампу», Кучеров сделал две передачи и не реализовал буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 2:1 Б).

В составе «Айлендерс» забивали Мэттью Шефер и Калум Ритчи. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 32 сейва. Нападающий Максим Шабанов не отметился результативными действиями.

За «Тампу» отличились Даррен Рэддиш и Янис Мозер. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Также Кучеров не реализовал послематчевый буллит.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз».