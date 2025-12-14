Скидки
Айлендерс — Тампа, результат матча 14 декабря 2025, счёт 2:2 (2:1 Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Айлендерс» обыграли «Тампу», Кучеров сделал две передачи и не реализовал буллит
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 2:1 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Шефер (Дюклер, Барзал) – 03:05 (pp)     2:0 Ритчи (Дюклер) – 10:16     2:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 30:13 (pp)     2:2 Мозер (Кучеров, Пойнт) – 43:20     3:2 Хейнеман – 65:00    

В составе «Айлендерс» забивали Мэттью Шефер и Калум Ритчи. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 32 сейва. Нападающий Максим Шабанов не отметился результативными действиями.

За «Тампу» отличились Даррен Рэддиш и Янис Мозер. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Также Кучеров не реализовал послематчевый буллит.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз».

