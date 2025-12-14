Овечкин вплотную приблизился к Шэнахану по числу проведённых игр в НХЛ

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 1523-м в карьере в НХЛ. В истории североамериканской лиги Овечкин идёт на 22-м месте по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач. Всего за карьеру в регулярке на его счету 1522 матча, в которых он забил 911 голов и сделал 742 результативные передачи.