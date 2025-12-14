Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по голам, открывшим счёт в матче

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Эдмонтона» шайбу забросил Коннор Макдэвид. Он забил свой 62-й гол в карьере, открывший счёт в игре, и обошёл Райана Смита (61), выйдя на второе место в истории клуба по этому показателю. Лидером списка остаётся Леон Драйзайтль (68).

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 32 матчах в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 17 голов и 32 результативные передачи.