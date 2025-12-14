Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по голам, открывшим счёт в матче

Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по голам, открывшим счёт в матче
Комментарии

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Эдмонтона» шайбу забросил Коннор Макдэвид. Он забил свой 62-й гол в карьере, открывший счёт в игре, и обошёл Райана Смита (61), выйдя на второе место в истории клуба по этому показателю. Лидером списка остаётся Леон Драйзайтль (68).

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 32 матчах в регулярных чемпионатах, в которых он записал в свой актив 17 голов и 32 результативные передачи.

Материалы по теме
Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь
Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android