Главная Хоккей Новости

Кучеров обошёл Бэкстрёма по передачам в истории НХЛ среди игроков не из Северной Америки

Кучеров обошёл Бэкстрёма по передачам в истории НХЛ среди игроков не из Северной Америки
Комментарии

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал свою 164-ю результативную передачу в карьере, обогнав Никласа Бекстрёма (163) и сравнявшись с Петером Форсбергом по количеству результативных передач в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Теперь Кучеров занимает девятое место по этому показателю.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Шефер (Дюклер, Барзал) – 03:05 (pp)     2:0 Ритчи (Дюклер) – 10:16     2:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 30:13 (pp)     2:2 Мозер (Кучеров, Пойнт) – 43:20     3:2 Хейнеман – 65:00    

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров сделал две результативные передачи. Сам матч завершился победой «Айлендерс» в серии буллитов (2:2 2:1 Б).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 29 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 29 результативных передач.

