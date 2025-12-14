Кучеров обошёл Бэкстрёма по передачам в истории НХЛ среди игроков не из Северной Америки

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал свою 164-ю результативную передачу в карьере, обогнав Никласа Бекстрёма (163) и сравнявшись с Петером Форсбергом по количеству результативных передач в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Теперь Кучеров занимает девятое место по этому показателю.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров сделал две результативные передачи. Сам матч завершился победой «Айлендерс» в серии буллитов (2:2 2:1 Б).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 29 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 29 результативных передач.